中華電(2412)積極投入創新的5G應用，拓展雲端遊戲版圖，創新應用再下一城，中華電今(2)日宣布與雲端遊戲領導平台Gamestream合作，在5G服務推出後，將提供全台首款使用第2代Intel Xeon可擴充處理器，搭載4K解析度的5G雲端遊戲服務。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電布局5G，除了在國內持續廣結產業聯盟，亦廣泛建立跨國策略合作夥伴，以結合資通訊軟實力，持續開發5G創新應用。此次與Gamestream合作，更促進台灣5G產業發展接軌國際，開拓雲端遊戲市場。透過5G高速率、低延遲的特性，將提供消費者嶄新的5G 4K雲端遊戲服務，打造視聽娛樂的全新體驗。

Gamestream為雲端遊戲全球領導品牌，透過其獨特的設備技術及遊戲內容，為亞洲、中東及歐洲等地電信商提供完整雲端遊戲解決方案。此次國內電信領導品牌中華電與Gamestream強強聯手，將帶動台灣遊戲產業革新，提供玩家們最優質的玩Game體驗。

Gamestream銷售及業務開發副總裁Lionel Adam指出，本次與中華電攜手合作，提供全台首款搭載4K解析度的5G雲端遊戲服務，5G服務推出後，每個客戶都可以體驗中華電信5G網路的卓越品質，享受更頂級的遊戲體驗。亞洲已經處於5G革命的領先地位，並看好在雲端遊戲的應用，也位居領導地位。

(時報資訊)