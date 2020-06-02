繼2019年接手台糖量販後，家樂福今公布，耗資9700萬歐元(約新台幣32億元)併購全台224家頂好超市，其中，包括頂好旗下的JasonsMarket，預計股權交割在年底前完成，並在交割後的12個月內全數更換頂好Wellcome品牌，打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌。

家樂福表示，這次交易包含 224間超市分店，其中，199間為頂好Wellcome超市以及25間Jasons Market Place，同時也包含了物流中心的資產及土地。整筆交易價值9700萬歐元，而台灣的惠康百貨股份有限公司2019年營業額約為3.9億歐元。

家樂福表示，股權收購案，家樂福集團將加速其在台灣發展高速成長的超市展店營運，將成為台灣超市通路市占率第二的通路；家樂福承諾，整併後能夠提供給台灣顧客更好的品質、價格、以及服務。

家樂福集團目前在台灣有137家分店，其中包含了69家便利購超市；家樂福集團在台灣2019年營業額共19.68億歐元，稅前獲利約2億歐元，營業利益8300萬歐元。

頂好Wellcome將持續發揮其在生鮮農產品方面的專業並持續發產食品線上購物，並成為線上購物取貨點。

(中時 )