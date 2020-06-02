美國體壇明星紛紛站出來為非裔國民佛洛伊德(George Floyd)的悲劇發聲，馬林魚執行長、名人堂球星吉特(Derek Jeter)也有黑人血統，他父親是黑人，母親白人。吉特年少時留有黑人的小捲髮，他剃光頭之後外表上幾無黑人特徵。

吉特透過馬林魚官推聲明：「這類事情頻繁發生在我們有色人種身上，該是時候加大懲罰力度來遏止種族仇恨與不平等了。很欣慰看到世界的有色人種團結起來，抗爭另一個造成無辜黑人死亡的悲劇。」

目前育有兩個女兒的吉特，妻子是白人名模漢娜，他的孩子也算混血兒。「希望我的孩子和晚輩不必生活在因膚色而有差別待遇的社會，我希望他們的白人朋友長大以後也能盡力杜絕種族歧視。」

《紐約郵報》指出，吉特過去24年很少涉入政治議題，但他這回罕見選擇站出來發聲。吉特還勸外界多支持參與示威的人：「種族仇恨的行為不可原諒，請大家不要妖魔化那些願意挺身對抗的人。」

(中時電子報)