中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山（左）、麻醉科主任文寄銘（右），合力透過舒眠無痛麻醉，為具有幽閉恐懼症的彭男順利動完白內障手術。（莊旻靜攝）

新竹一名彭姓男子因須做白內障手術，前往中國醫藥大學新竹附設醫院求醫，卻在局部麻醉後，血壓突然升高，經眼科主任陳瑩山與病患、家屬溝通，暫時不開刀。後經麻醉評估，患者選擇透過「舒眠無痛靜脈注射麻醉」方式，再動白內障手術，「完全不知已開完刀」，現已恢復正常視力。

彭姓男子具有高血壓症狀，陳瑩山表示，一般動白內障手術，會先局部滴眼麻醉劑，並用消毒巾蓋住臉和眼睛，有些患者會恐懼這類型的狀況，陳瑩山也說，有3類型患者不適合此種麻醉手術，其一為具有幽閉恐懼症者，會突然心跳加速、冒汗，第2類則是重聽，無法聽從醫囑；第3類為失智症患者，同樣無法聽從指示。

彭男具有高血壓，在初次手術前、麻醉後，就突然血壓升高、心跳加速，且不斷說無法呼吸，甚至要坐起來離開手術台，當下陳瑩山評估彭男能有幽閉恐懼症，為了避開手術風險，因此與彭男及家屬商量後，暫時不開刀。

對於無法透過局部麻醉動眼科手術的患者，陳瑩山建議透過舒眠無痛麻醉，手術時間約20分鐘，恢復速度也很快。麻醉科主任文寄銘指出，全身麻醉需要插管，可能會導致喉嚨乾澀、聲音沙啞，對年長者風險高且恢復也慢，彭男手術做的「舒眠無痛麻醉」是透過標靶靜脈注射麻醉藥，加上麻醉深度腦波偵測儀、經鼻高流量潮濕氧，安全度、完成率均高，且風險低、恢復期短。

文寄銘表示，麻醉藥如果劑量不足可能引起病人躁動，甚至在麻醉中甦醒，造成手術風險，因此需要麻醉深度腦波偵測儀，監測患者的腦部電波並調整用藥，「經鼻高流量潮濕氧」則透過精密的潮濕加熱器給予高流量氧氣，可避免插管後造成的不舒服。

(中時 )