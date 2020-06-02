彰化縣政府和台大公衛學者聯手，將進行做萬人血清研究，預計花四至五個月研究，對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，台灣盛行率太低，加上試劑有偽陰陽問題，誤差可能很大，對於防疫沒有幫助。陳時中則說，祝他們成功。

張上淳表示，血清流行病學調查研究學理上是一個重要部分，社區或是群體中到底有多少人感染在流行病學調查很重要的步驟，做這個研究調查前需要有好的工具檢測試劑，過去對大部分感染疾病都有好的抗體世紀，誤差值不大，確實是很好，社區中要有相當比例感染去做最後結果才有實際應用價值，如果盛行率很低，調查出來只是學術上有啲盛行率的撞褲，對於疫情管控和下一步作為有限，很低的盛行率大家還是要防護要等著接受疫苗，否則無法防範，所以這次新冠病毒防疫過程中有幾個面向是我們沒有積極用血清調查著要是因為我們沒有穩固敏感性好，偽陽偽陰都低的工具，目前有相當比例的偽陽偽陰數字出來就很難參考。

血清流行病學調查要有群體免疫力，目前為止有的國家盛行率高，但要達到群體免疫力還差很多，紐時有報導，要有足夠的前群體免疫力至少要有60%的人確診才會有。紐約倫敦等，感染個案很高，但血清流行病學調查在沒有標準檢測下只有20%左右，距離達到群體免疫效果還很遠。新聞標題是離要達到對於新冠病毒達到群體免疫力還很遠，要靠這個真正達成大家因此可以放心還差很遠。其次，張上淳指出，以國內敦睦艦隊軍艦上的研究結果也發現即使市售的抗體檢測試劑，偽陽偽陰還是很高，台灣盛行率低於百分之零點一，這麼低的盛行率如果誤差到5%造成的誤解就會很嚴重。

張上淳說，學界有興趣，他們要去做事可以，與未來採取的防疫措施應該不會有太大不同。以專家小組召集人的立場來說，對於下一步可以做什麼事情差異有限，可能還是要等疫苗才能解決問題。陳時中也表示，學界有興趣，研判上可能會花一些功夫，但我們祝福他成功。

(中時 )