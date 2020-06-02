為了解今年7月底就業市場人力需求情形，勞動部在4月20日至5月8日針對員工規模30人以上的事業單位辦理人力需求調查，第三季人力需求僅有2萬1101人，為近11年來同期新低，其中住宿及餐飲業人力需求僅有931人，也是近11年來同期新低。

109年第二次人力需求概況，有效樣本達3051家，此次事業單位預計7月底較4月底人力需求達2萬1100人，為近11年來最低，但次於金融海嘯同期的1萬9563人。

調查發現，本期需求減少較多主要為製造業達5635人、支援服務業以2542人次之、批發及零售業以1968人再次之，住宿及餐飲業也減少1738人需求；而需求減少集中在員工規模在99人以下的小規模廠商，需求減少人數達7765人。

勞動部統計處處長羅怡玲分析，受到新冠肺炎影響，民眾減少外出及消費；但宅經濟商機升溫、5G通訊及人工智慧等新興應用科技穩定推展，廠商持續擴增在台產能及電商平台蓬勃發展，加上國內疫情控制優於各國，政府推出振興經濟措施及疫情和緩後暑假消費旅遊需求，事業單位仍有增僱員工需求。

(中時 )