中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起大規模鬆綁各項活動，藝文團體磨拳霍霍，盼著疫情解封，台南文化中心演藝廳解封首場售票演出，將於6月20日由故事工廠2020全新劇目《再見歌廳秀》打頭陣，邀民眾再次相聚劇場，重返90年代歌廳秀風華。
擔任防疫解封後的首場售票演出，故事工廠《再見歌廳秀》由國家文藝獎得主、知名劇作家紀蔚然編寫，演員群包含金鐘獎得主陳慕義、高玉珊，與洪都拉斯、黃豪平、林雨宣、林東緒、林玟圻、郭耀仁等影視界實力派同台演出。
故事聚焦戒嚴時期紅極一時歌廳秀，在社會開放解禁後逐漸凋零，歌廳秀工作者面臨轉型定位和情愛關係，如何在理想和現實找尋出路。重現歌廳秀絢爛舞台、華麗舞群及經典台語情歌「雪中紅」、「愛情恰恰」等，誠邀臺南鄉親父老，一同到劇場回味原汁原味的歌廳秀！
故事工廠執行長林佳鋒表示，為讓民眾順利恢復正常生活，配合中央流行疫情指揮中心規畫，6月7日後解禁民眾生活防疫措施，不再實施梅花座。故事工廠帶著《再見歌廳秀》回到文化底蘊豐富的台南，希望大家戴口罩把座位坐好、坐滿，一起重溫舊時代回不去的記憶，「面對疫情期間失去的，希望大家能更珍惜過去擁有的。」
文化局表示，台南文化中心6月7日起室內藝文活動將取消人數限制，觀眾只需遵守戴口罩、量額溫、實名制就能安心欣賞藝術，在做好萬全準備下，一起體驗防疫新生活，故事工廠《再見歌廳秀》接下來將於台南、台北、新竹、台中等地進行全台巡演，購票請洽兩廳院售票系統。
(中時 )
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