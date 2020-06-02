頭份私立大成高中表演藝術科畢業劇展「原諒」一幕。〔謝明俊攝〕

頭份私立大成高中表演藝術科畢業劇展「原諒」一幕。〔謝明俊攝〕

頭份私立大成高中表演藝術科畢業劇展「原諒」，舞台工作都由同學自行完成。〔謝明俊攝〕

頭份私立大成高中表演藝術科畢業劇展「原諒」，舞台工作都由同學自行完成。〔謝明俊攝〕

頭份私立大成高中表演藝術科畢業劇展「原諒」，是由師生合力完成。〔謝明俊攝〕

大成高中表演藝術科畢展劇作「原諒」

頭份私立大成高中表演藝術科，今年度的畢業劇展「原諒」，將在6月9日正式上演，劇展原訂是在6月10日公開演出，因受疫情影響，後改成錄影上傳YOUTUBE頻道：「表藝幹什麼」播出。

這個畢業劇展是大成高中創立表演藝術科以來，所舉辦的第二次畢業製作演出，由學校指導老師與二年級的學弟妹們全力協助下共同完成的作品，從幕前到幕後工作，讓同學們透過戲劇教育的展演方式，學習和交流，讓三年來的學習成果能夠充分展現專業能力。

這次畢業劇展《原諒》的原作，是由2、3年級課程發展中創作出來，由指導老師賴沛宜與高三平同學游敏倫共同編寫出來的，內容主要描述姊妹親情間的心結，以及人性內心層面中糾葛。

畢業劇展中涵括音響控制、燈光設計及技術執行、舞台監督、舞台設計、服裝設計、道具、音樂、宣傳、編劇、文宣（海報、節目冊、票劵）設計、財務、公關、行政總監、副導演、排練助理、票務、後台監督等工作，都是由同學們一手包辦，對同學們來說是一個很大的突破。

大成高中校長楊美玲表示，「所有事情發生是必然的，從來都不是任何人的錯。」是這齣戲的精神，希望由此能讓大家看到更不一樣的大成高中表演藝術科對戲劇表演的創作。

(中時 )