林森錢櫃4月26日大火，迄今已過1個月，北市議員應曉薇2日質詢痛批，錢櫃至今仍未給死者家屬職業災害金，勞動局長陳信瑜還在包庇錢櫃、不依法開罰，且在胡說八道。陳信瑜辯稱，職安署規定，已領超過45個月均工資，就認定是職災金。副市長蔡炳坤則緩頰說，尚在辦理，已要求錢櫃做職災調解。

應曉薇日前指出，每名往生者家屬獲死亡慰問金100萬元、賠償預付金200萬元、喪葬補助25萬元，共325萬元，但依照《勞基法》第59條，錢櫃應在15天內給付員工45個月平均工資、約200萬元的職業災害金，勞動局勞檢處卻完全未開罰。

應曉薇說，北市府跟錢櫃忙半天訂下的和解書，錢櫃從頭到尾連個道歉都沒有，只想趕快和解，但死者家屬至今仍未領到職災賠償金，陳信瑜案發1個月後，5月27、28日說沒拿到，29日玩文字遊戲回文說「對於6名死者家屬，職災賠償110萬至130萬元都有」，但事實上，死者林子晨家屬就是還沒拿到，勞動局還在包庇錢櫃、未依法開罰。

陳信瑜答詢「職安署規定，領超過45個月均工資，就認定是所有職災賠償」，應反嗆，不容許陳在這胡說八道，若真如此，以前就該對外說清楚「林子晨家屬拿到的115萬元不是慰問金，而是職災金」，那現在更要計較，商人就是有陰謀論、有律師在教高招，哪天就賴皮說「給林子晨那筆就是職災金」呢？錢櫃別玩小把戲，市府到底有沒有要保護家屬？

蔡炳坤承諾「已要求錢櫃做職災賠償調解，沒問題，這就辦理。」

應曉薇追問，關於錢櫃中華新館80人的性愛運動趴，趴體主持人跟錢櫃人員很熟，錢櫃負責的經理都知道全省在辦趴，要求市長柯文哲應將此比照火車性愛趴，由檢調介入調查，並約談錢櫃、好樂迪等相關經理人員，是否觸犯《刑法》231條。北市警局長陳嘉昌答詢，有約談處理，已移送法辦，併案給地檢署。

對於華山分屍割乳命案，應質詢，家屬4月8日已提出國賠，都更處22日要求補正，家屬23日也補正了，但市府至今仍未回文，依照各機關辦理國賠天數，20天內就要回文，若還要蒐集資料得延20天，法務局長袁秀慧拿出哪一條法，可容許過了40天還不理不睬？

袁秀慧澄清，沒不理不睬，40天是對機關的要求，因機關在當事人補件後，機關的有些陳述尚不清楚，另外其實《國家賠償法》並無時間限制。柯則趕緊緩頰說「知道了，回去馬上盡快2個月處裡。」

(中時 )