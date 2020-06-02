住宅用火災警報器可在火災發生初期就偵測到高溫或濃煙，並發出高分貝的警報聲響，提醒民眾緊急應變及逃生。（王文吉攝）

豐原及豐南消防分隊將為弱勢戶安裝住宅用火災警報器，慈濟宮加碼致贈平安卡、平安水等。（王文吉攝）

消防隊員推廣安裝住警器，由於是免費安裝，曾被誤認為詐騙集團。（王文吉攝）

台北錢櫃、台中中華路夜市大火喚起國人消防意識，台中市豐原及豐南消防分隊將為2000弱勢戶安裝住宅用火災警報器，2日結合當地信仰中心慈濟宮舉辦祈福儀式，期盼媽祖神威加持，讓住警器發揮效用，降低祝融傷害，廟方加碼致贈平安卡、平安水等，讓民眾安心。

住宅用火災警報器可在火災發生初期就偵測到高溫或濃煙，並發出高分貝的警報聲響，提醒民眾緊急應變及逃生。豐原及豐南消防分隊將提供2000顆住警器給予列冊中的弱勢家庭，2日上午在豐原慈濟宮舉辦祈福儀式。

台中市消防局第一大隊組長黃智鴻表示，住警器具備及早發現、即時反應、儘速逃生功能。過去推廣過程中，由於是免費安裝，常被誤認為詐騙集團，結合地方信仰讓安裝過程順利，也盼媽祖神威加持，發揮住警器最大效用，近日會陸續致電符合的家戶安排安裝。

黃智鴻說明，市售住警器每顆約500元左右，光電電池保用10年，民眾可自行購買安裝，建議客廳、臥房及樓梯間等各安裝1顆，可在火災發生初期，讓民眾及早反應並逃生。慈濟宮副主委洪獻堂說，住警器就是家宅最好的平安符，經過媽祖加持，相信更加安全。

(中時 )