自美國擴大對華為的制裁後，市場頻傳聯發科將受惠。最近日媒更指出，華為擬規避制裁透過聯發科採購台積電晶片，對此，聯發科罕見在盤中發表重訊，駁斥此為錯誤報導。

日經新聞近日引述消息人士說法指出，華為已著手欲與聯發科建立合作關係，希望透過聯發科採購台積電的半導體產品。當前美國禁止華為與台積電直接進行交易，不過透過友商之手下單可能是禁令漏洞，加上聯發科有地域之便、與台積電早有緊密交易默契，華為希望從此突破重圍。

針對該報導，聯發科今天（2日）盤中發布重訊嚴正駁斥，表示此為錯誤報導，報導中多次以「走後門」、「迂迴採購、代購」、「規避法令」、「採購量多三倍」等用語影射公司，誤導投資人與社會大眾。

聯發科指出，公司一向遵循相關全球貿易法令規定，同時該公司手機產品均為標準品，並無任何為特定客戶特製之情事。相關錯誤報導已嚴重影響本公司信譽，本公司已要求相關媒體更正報導，並呈報相關主管機關，保留法律追訴權。

聯發科近日股價走勢強勁，今天盤中最高來到490.5元，創下近五年新高，終場上漲23.5元或5.09%，收在485元。

(中時電子報)