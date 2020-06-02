遠傳friDay影音2日宣布，與台灣寬頻(TBC)有線電視合作，將APP刊載在最新發表的「t.Gateway 4K安卓機上盒」中，並成為新款機上盒首波合作的OTT平台之一。

消費者觀影習慣的改變，以及居家宅經濟發酵，帶動電視盒和線上OTT平台市場近來大幅成長，根據遠傳friDay影音統計數據顯示，今年第1季各裝置的使用比例，大螢幕使用人次相較前一季成長近2成、收看平均時長增長5%，顯示越來越多的用戶逐漸習慣在大螢幕上觀看影劇，觀影時間也明顯拉長。

遠傳friDay影音積極佈局大螢市場，搶攻家用市場市佔率，不僅開發進入所有智慧連網Android TV，讓觀眾可直接下載遠傳friDay影音APP，並且支援Apple TV、Chromecast，以及OVO、BANDOTT、小米盒子S/3S國際版等多款電視盒。

TBC台灣寬頻目前是國內前三大有線電視系統台業者，旗下所屬系統台暨經銷商之經營區域涵蓋桃園市、新竹縣、苗栗縣以及台中市，目前擁有近75萬的有線電視收視戶。

TBC最新「t.Gateway 4K安卓機上盒」採用Android TV認證的4K電視機上盒，整合超過200台數位有線電視，這次與遠傳friDay影音合作，除能觀看遠傳friDay影音節目，搭配藍牙語音遙控器，透過遙控器上的Google語音搜尋，想看什麼頻道或節目，用說的嘛ㄟ通。

遠傳friDay影音表示，期望藉由此次合作，能讓更多消費者體驗在家就能輕鬆觀看站內上萬部影劇的便利數位生活，內容涵蓋好萊塢強片、韓國影劇、日台陸劇、跟播動漫、綜藝以及在地內容等，不受時間限制，隨選即播，4K影劇還有《音速小子》、《杜立德》、《1917》、《國際橋牌社》…等6月新戲上映。

遠傳friDay影音天數儲值型方案分為597元/90天、1,194元/180天和2,388元/360天三種，這次與TBC合作，特別推出TBC用戶優惠價480元申辦遠傳friDay影音3個月，再送6張單片券。

(工商 )