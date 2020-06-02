大陸建設董事長張良吉今（2）日在主持欣陸投控股東會前媒體記者會時表示，大陸建設今年推案量達280億元，並沒有因為肺炎而影響。

張良吉表示，大陸建設2019全年銷售成績亮眼，銷售金額合計約70億元，因部份為合建案，實際認列分回59億元，超過原預定目標，並較前一年度成長28％。

另外我們也處分高鐵股票，以最高價處分，以及部分民生大樓樓層，這些所得，都超越原來預期。

張良吉表示，2020年原本不知道會有肺炎，所以推案計畫還是依照計畫走，總金額約280億元，除興建中個案及餘屋外，今年預定推出四個新案；其中位於央北重劃區的「鐫画」案已於第一季推出，銷售成績亮眼，已超過八成；其他新案，預定於第二季起陸續推案。

張良吉表示，2019年台北信義區指標建案「琢白」已完工交屋；為因應市場需求，調整住宅產品策略，增加中小型坪數產品比重。

此外，大陸建設也因飯店住宅複合式產品「琢豐」熱銷，配合飯店業主或結合其他開發商，持續開發飯店住宅複合建案。

目前進行中的飯店住宅開發案，包括接近完銷的「琢豐」、馥敦飯店南京店合建案，以及與日商大和房屋合資在高雄亞洲新灣區進行的飯店住宅建案。

海外部分，有位於美國舊金山的飯店住宅建案、馬來西亞吉隆坡的免登區（Bukit Bintang）的高端酒店式公寓「Capri by Fraser」。

張良吉表示，大陸建設也已投入吉隆坡的Bangsar區住宅市場，將與當地合資夥伴共同推案，目標客群將設定為中高所得者。

(工商 )