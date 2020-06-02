大法官會議宣布刑法「通姦罪」違憲，即起失效，引發社會各界討論。網紅律師林智群在臉書發文，表示有網友問：「請問律師，通姦罪廢除後，我就可以通姦了嗎？」，他反問網友「你有女朋友或老婆嗎？」，一句神回笑翻眾人。

司法院大法官會議上周五（29日）做出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪及刑事訴訟法第239條但書「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」規定違憲，立即失效。

反對者譏諷，「大法官鼓勵通姦」、「摩鐵業振興方案來了」。不過律師林智群用幽默方式回應通姦除罪化。他在臉書發文：

「網友問：『請問律師，通姦罪廢除後，我就可以通姦了嗎？』

我：『你有女朋友或老婆嗎？』

網友：『沒有．．．』

我：『其實通姦這件事情最難的第一步，是找到一個女人願意當你的原配，如果你連這個魅力都沒有，是不可能找到小三的！』

#萬事起頭難」。

這段話笑翻眾網友，紛紛回應：「748闡釋了另外一片藍海……」、「我認真的想了一下，到底是當小王比較困難，還是找完老婆，再找個小三比較困難」、「就像松田聖子說的 情夫必須是婚後才能擁有的」、「找到元配還要找小三，找到小三還要有錢養，先把順序搞懂很難?」。

有網友提議：「可以當小王！」，人夫林智群立即回應：「已婚女人也是有在挑的嘿」。

(中時電子報)