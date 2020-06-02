日環食天文奇景再現，錯過再等195年！本次日環食從非洲內陸至西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，下一次發生環食帶大範圍覆蓋臺灣的日環食，可要等到2215年6月28日，天文迷們千萬別錯過。

臺灣位於環食帶上，全臺食分皆超過0.92(月面掩入日面的視直徑比)，以臺北為例，食分為0.937，可看到遮蔽日面達91.7％的日偏食，而中南部部分地區位在寬47公里左右的環食帶上，遮蔽日面可達97％以上，食分超過了0.99。

日食發生的原因是因為月球繞地球公轉的過程中，月亮恰好運行至太陽與地球之間，太陽—月亮—地球幾乎位在同一直線，使得月球遮蔽陽光，陰影落在地球表面上，因而發生日食。

天文館表示，日食每年最多發生5次，最少會有2次，每百年平均發生236.7次，臺灣前一次見到日環食是在2012年5月21日，本次這次日環食將於6月21日下午14時49分2秒自嘉義開始，復圓時間為下午17時25分50秒，下一次環食帶通過臺灣本島的日環食則要再等到195年後的2215年6月28日。

天文館提醒，日食或一般太陽的觀測，須非常注意安全。絕對不可以在沒有任何保護裝置下以肉眼直視太陽，否則可能會造成視力的永久傷害，必須使用適當減光設備，如日食專用墨鏡，或以投影方式觀察確保安全。

6月21日當天臺北天文館將舉辦日食觀測活動，歡迎全國民眾一同前來參與這次臺灣的世紀盛事。

(中時 )