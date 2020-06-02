從美國祭出華為限制令後，其友好國家要不要跟進一直都是市場的討論焦點；日前，英國傳出有意降低華為參與網路建設的程度，英國首相強生（Boris Johnson）的發言人周一就表示，在英國國家網路安全中心（NCSC）評估美國新禁令後，將決定華為在英國5G的參與程度。

工商時報日前指出，英國首相強森今年初無視美國反對，批准華為有限地參與英國5G網路建設，引來盟國與部分國會議員反對。不過5月中時有消息傳出，強森轉變態度，要求在2023年前將華為在5G網路建設的參與度逐步降至零。

而根據路透社報導，英國首相強森發言人表示，我們希望可以讓市場多元化，在對華為做任何決定之前，將先研究美國新禁令可能帶來的衝擊。

美國商務部於五月底再次限縮華為禁令，要求所有使用美國技術、設備的晶圓製造商，在出售產品給華為前，需要經過美國核可。

(中時電子報)