台電台中電廠2號及3號機過去因台中市政府違法廢止操作許可證，現在依照中央解釋可繼續使用，台電表示，考量夏季用電尖峰即將來臨，中火2、3號機也是規劃中確保穩定供電的重要機組，會適時的投入發電。

台電發言人徐造華表示，這兩部機組均已完成環保改善工程，空氣污染物排放明顯減少，改善後排放濃度遠低於法規標準值。台電會依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列，以確保備轉容量率達10％以上，維持供電充裕的綠燈燈號。

(工商 )