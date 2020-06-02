合法！台中電廠2及3號機夏天歸隊供電 15:122020/06/02 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電台中電廠2號及3號機過去因台中市政府違法廢止操作許可證，現在依照中央解釋可繼續使用，台電表示，考量夏季用電尖峰即將來臨，中火2、3號機也是規劃中確保穩定供電的重要機組，會適時的投入發電。 台電發言人徐造華表示，這兩部機組均已完成環保改善工程，空氣污染物排放明顯減少，改善後排放濃度遠低於法規標準值。台電會依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列，以確保備轉容量率達10％以上，維持供電充裕的綠燈燈號。 (工商 ) #台電 #號機 #供電 #台中電廠 #確保 也許您會感興趣 財經熱門新聞 鐵口2008金融風暴！他3月神預言美國暴動 - 財經 白宮外傳爆炸聲！川普又撂狠話 道瓊期殺了 - 財經 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 即時 大陸加速自製 全球記憶體恐陷紅海 - 財經 重磅！家樂福砸32億 吃下頂好、Jasons超市 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。