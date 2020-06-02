根據數據調研機構Gartner公布數據顯示，蘋果公司的iPhone銷量在第一季較去年同期下降了8.2％，蘋果公司本季銷售了4092萬支iPhone，比去年第一季的4457萬支下降了370萬支。相較蘋果，其他智慧型手機廠商的銷量下滑幅度更大，比如三星的銷量年降22.7％，華為的銷量下降27.3％，小米則是唯一一家銷量略有增長的智慧型手機廠商。

《新浪數碼》報導，整個智慧型手機市場都不景氣，年銷量下降了20.2％。疫情的發生導致全球智慧型手機市場出現了有史以來最嚴重的下滑，Gartner高級研究分析師Anshul Gupta表示，大多數大陸廠商和蘋果公司都受到了嚴重的影響，在大陸的工廠被臨時關閉，消費者的消費支出也因為疫情而減少。

2月初，蘋果公司被迫關閉了在大陸的所有零售店，而在今年晚些時候，蘋果公司在全球的其他大部分門店也被迫關閉，不過大陸地區的門店從2月底開始重新開業，到3月中旬，大陸地區的所有零售店都已投入使用。

從5月初開始，蘋果在大陸地區以外的門店就開始慢慢地重新開放，雖然不是所有的門店都已經重新開放，但在美國有近100家門店已經開放維修和取貨，澳洲、加拿大、義大利和德國等國家的門店也陸續重新開放。

由於新產品足夠給力，蘋果在今年有了一個良好的開端，而如果沒有疫情的發生，本季蘋果iPhone銷售量可能會創新高。

Gartner公司研究副總裁Annette Zimmermann指出，供應鏈中斷和消費者支出下降，延緩了這個良好的勢頭，不過蘋果公司積極透過線上商店為客戶提供服務，加上3月底產量恢復到接近正常標準，有助於蘋果公司恢復之前良好的勢頭。

蘋果公司在4月分分享了今年第二財季的財報，蘋果公佈的營收為585億美元，僅較去年第二財季580億美元的營收略微增長。

(旺報 )