行政院今宣布振興券措施，正式命名為「三倍券」，每人支付1000元可換3000元，規劃自7月15日起使用至12月底，並有電子支付、紙本等發放方式。民眾黨立委蔡壁如質疑，政府沿用健保卡領口罩的方式發放振興券，讓民眾個資有風險外，也逾越健保卡使用目的，呼籲政府透過合理管道發放振興券。民眾黨立委邱臣遠則表示，端午連假是發放振興券最好時機，呼籲提早發放，刺激內需市場消費，等到7月中旬才振興太晚了。

針對行政院公布振興券方案，蔡壁如、邱臣遠今天下午召開記者，認為政府從酷碰券演進到振興券，不只浪費3個月，而且施政根本脫離現實，缺乏「時間成本」及「行政成本」概念，才會設計出如此繁瑣的方案。

政府規劃民眾可持健保卡至郵局購買，或透過網路預購並於四大超商取貨，蔡壁如質疑，根據全民健康保險法第16條規定，保險人得製發具電子資料處理功能之全民健康保險憑證（以下稱健保卡），以存取及傳送保險對象資料。但不得存放非供醫療使用目的及與保險對象接受本保險醫療服務無關之內容，振興三倍券並不符合任何醫療使用目的，也和任何醫療服務內容無關，政府卻帶頭違反相關規定。

民眾黨團呼籲，行政院應尋求其他「合法」的管道發放振興劵，不要為了施政方便就開健保卡的後門。民眾黨團也提醒行政單位，振興券發放管道多元，可能會發生存取時間不同問題，造成重複領取的情況，如何方便快速提供民眾領取，行政單位應該好好思考。

此外，民眾黨團公布振興券網路問券調查結果，共有1230位民眾回覆問卷，其中有62.7％民眾表達有意願領取振興券，但超過8成民眾不滿意花1000元換取3000元振興券方案；若與馬政府消費券相較，約7成民眾支持消費券，振興券僅5.2％表示支持。

(中時 )