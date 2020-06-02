印尼籍小女童Cinta經9個月抗癌康復出院，其媽媽艾妮的雇主鄭冠霖（右二）更像要接孫女回家一樣開心。（馮惠宜攝）

印尼籍血癌寶寶Cinta的父母在印尼認識，倆人後來都來台灣工作，並結婚生下Cinta。（Cinta媽媽提供／馮惠宜台中傳真）

嘉義貿易商鄭冠霖家中印尼籍看護女兒5個月大時被因腹部腫大、發燒被診斷出罹患「幼年型慢性骨髓性白血病」（血癌），必須經骨髓移植才能救治，幸小女孩與媽媽配對吻合，可由母捐骨髓給她，唯期化療、類血栓溶解劑等藥物費用不斐，鄭冠霖從不問價格全部買單，他把移工看護當家人的義行讓醫療團隊相當感動，再寫下Taiwan Can Help紀錄。

1歲4個月大的Cinta二日在印尼籍父母和鄭冠霖陪同下，向主治醫師、中山醫學大學附設醫院副院長巫康熙獻花表達感謝，Cinta長達九個月的抗癌路，不但有台灣高品質醫療協助，Cinta媽媽台籍雇主善心義行也成小女娃抗癌成功關鍵支柱。

巫康熙指出，Cinta無兄弟姊妹可捐骨髓給她，透過慈濟骨髓庫配對也無結果，雖然臨床上父母和小孩吻合的機會相當低，但她很幸運和母親艾妮的配對相常吻合，唯她仍需先做6個月化療才能進行移植，其化療藥物需自費，而移植後她又出現肝臟靜脈阻塞，類血栓溶解藥物一次就高達6位數，但鄭冠霖把艾妮當妹妹，總是鼓勵她全力救治孩子，從不問費用，前前後他出的醫療費已超過移工3年的工資。

蘇冠霖說，艾妮10年前到他家中照顧媽媽，母親走後又照顧爸爸，就是他的家人，他曾問日籍客戶如果家中看護發生這種事，他們會怎麼辦？得到「買機票送他們回國」的答覆，但他做不到，他也說把艾妮當成自己家人，那會考慮要花多少錢？全力救就對了。

巫康熙說，骨髓移植有一定的難度，很多國家沒有能力進行這樣的治療，如果Cinta回印尼可能沒機會長大，感謝鄭冠霖的善心，讓Cinta的父母沒有後顧之憂，也讓醫療團隊不留遺憾。

(中時 )