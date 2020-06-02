外交部：爭取出席WHA參與WHO目標不變 15:062020/06/02 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部發言人歐江安。（楊孟立攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普日前宣佈「終止」與世界衛生組織（WHO）的關係。外交部發言人歐江安今天表示，台灣爭取完整參與WHO各項機制及活動，以及出席世界衛生大會（WHA）的政策目標目前未改變。 WHA臨時會已經於上月結束，有關友邦提案邀請台灣參與WHA，外交部盼望在年底復會階段可以進行實質討論。歐江安表示，目前爭取出席今秋復會的WHA，以及完整參與完整參與WHO各項機制及活動的政策目標仍未改變。 歐江安重申，外交部將持續透過不同管道了解美方決策後續影響及其他國際友人的回應，以擬定最佳策略。 (中時 ) #wha #參與 #外交部 #江安 #完整 也許您會感興趣 政治熱門新聞 各國陸續解封未列入台灣 沈富雄：陳時中問題來了 - 政治 振興券三大「為什麼」？政院解釋…網友怒了 - 政治 挺韓、罷韓這點高下立判 他斷言：罷韓不會過！ - 政治 美總統民調出爐 網驚：拜登穩了！ - 政治 韓國瑜反制奏效 聲勢逆轉？最終戰關鍵票數曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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