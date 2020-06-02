美國總統川普日前宣佈「終止」與世界衛生組織（WHO）的關係。外交部發言人歐江安今天表示，台灣爭取完整參與WHO各項機制及活動，以及出席世界衛生大會（WHA）的政策目標目前未改變。

WHA臨時會已經於上月結束，有關友邦提案邀請台灣參與WHA，外交部盼望在年底復會階段可以進行實質討論。歐江安表示，目前爭取出席今秋復會的WHA，以及完整參與完整參與WHO各項機制及活動的政策目標仍未改變。

歐江安重申，外交部將持續透過不同管道了解美方決策後續影響及其他國際友人的回應，以擬定最佳策略。

(中時 )