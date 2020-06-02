台北市長柯文哲今赴北市議會市政總質詢，國民黨議員李傅中武質詢提到，民眾黨立委蔡壁如近日頻頻南下高雄，與地方有力人士碰面，布局罷韓後高雄市長補選的「司馬昭之心，人人皆知」，柯回應，蔡是為了屏東崁頂鄉長選舉，不是為高雄市長選舉。

6月6日罷韓投票在即，李傅中武今天質詢也要求柯文哲表明態度，到底是罷韓、挺韓、隔岸觀虎鬥或是落井下石？李傅中武說，2018年市長選舉，韓國瑜為了柯一次都沒北上台北跟當時的國民黨市長候選人丁守中合體，柯選情艱困，只要韓上來輔選丁，現在站在這裡的是丁不是柯，韓國瑜對柯有情有義，柯應該表態。

柯文哲說，這已經有標準答案，還是由高雄市民自己決定，但也不要說他隔岸觀火，就只是不會介入。

李傅中武也質疑，柯文哲身兼民眾黨主席，卻為了政黨政治利益，讓蔡壁如假日常往高雄跑，跟地方有力人士頻頻碰面，也在高雄設了2個聯合服務處，美其名是選民服務，但蔡壁如不是高雄人，司馬昭之心，人人皆知，就是要準備6月6日以後選高雄市長，柯如果不表態，枉費韓國瑜跟柯的好交情。

柯文哲強調，蔡壁如南下是為了屏東崁頂鄉長補選，不是為了高雄市長布局，蔡最近去高雄市府，也是跟國民黨立委一起去，不是自己去。

李傅中武仍逼問柯對罷韓態度，柯說「我不用講」，李傅中武說「代表你是挺韓國瑜的？」柯乾笑不再回應。

(中時 )