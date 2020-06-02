基隆市某國小1名年逾半百老師，被控與國中生發生多次性行為遭起訴，市議員鄭文婷質詢痛批該狼師從偵辦到起訴期間，不但未被停職，竟然還負責性平教育業務，直呼荒謬！懷疑校長遴選在即，有無包庇情事？教育處回應，依法辦理，不會同意狼師退休。

檢方調查，被害女子就讀國中時期，透過臉書與該交往，每月發生3、4次親密關係，去年3月認為年幼受騙，向警方報案指控性侵，檢方依據被害女子指述及兩人互動事證，認定該師與未滿16歲女子發生關係，今年3月依妨害性自主罪將他起訴。

律師背景的鄭文婷說，依性平法規定，校方在發生24小時內就要通報教育處，並讓老師停職，靜待調查，而非讓他休假，還能上廣播節目，更何況該名老師已經被檢方偵結起訴，憂心狼師可能利用休假申請退休，感嘆師道蕩然無存。

性平教育徹底失敗！鄭文婷表示，國中小學的性平教育相當重要，但基隆只有去年的情感教育大會考，以及今年3月性平教育創意海報設計競賽兩項成果，還且竟然還是狼師主辦該校性平教育業務，也質疑3日將進行校長遴選，「校方真的不知道嗎？還是包庇？」

教育處長林祝里表示，新聞在5月24日披露，校方知悉後翌日立即讓老師休假，避免讓他與學生接觸，並啟動召開性平會、教評會，但因為校方未在七天前通知當事人，在程序上有瑕疵，所以將再3日另行召開，強調一定依法辦理，不會同意老師退休。

(中時 )