行政院長蘇貞昌今(2日)宣布推出「振興三倍券」，藉此刺激消費，只要今年12月31日前出生者都可以領，每人支付1000元換3000元「三倍券」，可從7月15日起使用至12月31日止。然而，外界好奇是否能一家人一起購買單價較高的用品時，蘇貞昌也做出回應了。

行政院召開記者會說明振興三倍券。(行政院提供)

政院指出，因應不同的消費型態，振興券分實體和非實體兩種，一共有4種方法可以領取，實體券部分可至郵局以1千元換3千元實體券，也可透過網路預購，3天後到四大超商領取；非實體部分則有行動支付、電子票證、信用卡，然而不管實體或是非實體，皆不可用在禮券、繳稅、儲值、罰款、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費以及電商網購。

此政策曝光後，立刻掀起討論，外界也好奇相關使用方式，例如一家人能否集合使用三倍券，再一起購買金額較高的用品，對此，蘇貞昌也直接在記者會上作出正面回應，「可以」。據《ETtoday新聞雲》報導，根據行政院目前的規劃，想要和朋友家人用振興三倍券「合併消費」，僅能用實體券，並不開放使用信用卡。

而此次的三倍券，政院目前規劃實體券有9張，分別是5張200元、4張500元，且不找零，具備中華民國國籍者都可領，每人可領取1次，另外，獲得居留許可的外籍或陸籍配偶也可以領取；至於弱勢族群部分，政府則是將直接發1千元。

(中時電子報)