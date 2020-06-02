據農產品期貨市場消息，大陸買家於6月1日當天採購了總量至少為18萬噸的美國大豆。當地的大豆貿易商指出，這批大豆將在今年10月或11月裝船。據悉，每年10月前後的幾個月都是美國大豆的出口旺季，這個時期的大豆價格通常最便宜。而當地出口商也在盼著大陸買家擴大購買量。

日前傳出在美國總統川普針對大陸制訂「港版國安法」將採取多項制裁後，中方反制行動也展開。路透也報導大陸已下令暫停進口大豆等部分美國農產品，使得中美第一階段貿易協議落實執行已岌岌可危，美股期指受累翻黑下挫，人民幣兌美元在岸與離岸價一度急跌逾200個基點。但今天這項下單舉動，讓這項說法不攻自破。

美國貿易商指出，估計大陸進口商還未完成10月和11月所需大豆的採購，未來或將有更多來自大陸的訂單。今年年初，大陸承諾將會從美國市場購買更多大豆。一季度，大陸進口美國大豆781.4萬噸，總價值218.8億元，進口額增長了2.1倍。日前，美國大豆出口協會的一名大陸代表人士指出，今年3月中下旬至4月中旬，大陸企業共採購110多萬噸美國大豆，此舉無疑會幫助大陸保障大豆供應安全。

在強勁的大豆消費需求下，近年來大陸正不斷擴寬大豆的進口來源，美國以外，巴西以及阿根廷等都是大陸的重要供應國。而目前巴西已經成為大陸最大的大豆來源。數據顯示，今年1-4月大陸共進口大豆2450萬噸，其中巴西大豆總占比達到53.8%，美豆僅為34.6%。在4月份670萬噸的進口總量中，巴西大豆占比高達88.6%，美豆僅為9.9%。

有分析指出，由於巴西本幣雷亞爾今年以來一再貶值，這對於當地出口商來說無疑是重大利好。與此同時，阿根廷的大豆出口商卻正遭遇困境。據報道，今年以來，持續乾旱使得阿根廷帕拉納河水位降至數十年來最低水平。由於當地大豆及相關農產品的出口嚴重依賴河道運輸，從而導致了運輸困難，預計這一影響將持續至今年9月底。

國農業部（USDA）公佈的最新數據顯示，截至2020年5月28日當周，美國大豆出口檢驗量約為39.64萬噸，與去年（51.05萬噸）同期相比減少了11.4萬噸。不難想像，在大陸大豆進口需求不斷飆升之際，未來美國以及巴西的大豆出口商將進一步受益。

(中時電子報)