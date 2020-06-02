台股在2019年的「逢9必亂」魔咒中安然度過；而隨即進入的2020年，是第二個千年的首個庚子年，又是民國109年，也是中華民國建國以來的第二個庚子年（第一個在1960年），全球股市和經濟在3月開始面臨嚴峻挑戰，而近期疫情稍稍降溫，然香港問題讓美中關係又陷緊繃，成了影響市場的變數。

元大投信認為，市場資金充沛條件不變下，不妨關注美中貿易戰、科技戰背後的關鍵科技，正是這波疫情帶動全球數位轉型的最新通訊標準5G。

5G的進展讓通訊科技從單純的訊息溝通功能，搭載物聯網技術，擴及各類終端裝置，與人們生活各方面密切結合，龐大商機讓各國爭先恐後搶進發展。當前風險與機會並存下，元大投信建議透過精選的指數來參與這場大趨勢。

元大投信提醒，擔心有變數的投資人，其實也不需急著出脫部位遠離市場，現階段掌握分散風險心法，例如佈局不同資產類型的組合型基金、也可在原有的資產配置中，酌量佈局具避險特色的黃金、日圓部位。如果想搭上疫情後最被看好的5G發展商機，又擔心太集中於單一產業，建議選擇全球分散佈局的ETF。

今年來市場變化超乎想像，全球超過500萬人感染的新冠肺炎讓經濟近乎停擺、道瓊出現史上最大跌點及一周三次熔斷新紀錄，並出現史上首見負油價等，儘管有很多壞消息，在全球央行積極搬出大規模寬鬆資金政策下，許多股市很快反彈近原來高點，投資人如果貿然慌張離開市場，打亂原有中長期投資規劃是一種風險、錯失反彈也是一種風險。

(時報資訊)