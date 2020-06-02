熬過疫情風暴大陸全心拚經濟，5月財新製造業PMI重返擴張，各地政府衝基建讓水泥市場需求大增價格上揚，台灣西進水泥業者自然受政策利多帶動，近來股價高檔持穩，今日水泥類股指數走高至165，位居所有短均之上，個股中，台泥(1101)、亞泥(1102)雙雄站在高檔，穩住類股軍心，幸福(1108)自3月底來走了2個月的多頭，今日收漲約2%，寫下2017年8月以來高價，攻勢最為勇猛。嘉泥(1103)、環泥(1104)、信大(1109)股價齊揚，水泥類股漲勢整齊。

不止大陸拚基建、拚經濟，台灣亦因受惠電子業擴產、營建業回溫等利多帶動，水泥價格持穩。在基建項目復工的帶動下，下游工程和各地水泥企業全面復工，第一季先前被積壓的水泥需求集中釋放，及市場步入旺季，水泥廠出貨率已快速提升，Q2到年底的營運將可步步高。台泥(1101)、亞泥(1102)表示，大陸水泥廠產能幾乎是全產全銷，成長已恢復正常，第二季營運表現優於首季。

目前水泥雙雄5月營收尚未公布，但觀看台泥4月營收102.1億元，回到百億元之上，月增7.8%，年減3.6%，創下今年單月營收新高；前4月年減一成。亞泥4月營收67.51億元，月增逾30%、年減20%以上，為今年高點；前4月營收198,9億元，仍比去年同期減少28.5%。嘉泥4月營收雖未再創今年高點，但累計前4月營收6.54億元，年增6.69%，是水泥股中少數未見年衰退的企業。目前各地出走疫情陰霾加上經濟復甦力道帶動，水泥股業績成長可期，且擁有配息的高殖利率題材，更具吸引力。

(時報資訊)