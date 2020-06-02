不畏穆迪（Moody's Investors Service）調降印度債信評級，由科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank），以及零售與飯店股走強帶動，周二印度股市溫和上揚。

印度NSE Nifty 50指數目前漲0.7%，標普BSE Sensex指數漲0.72%，稍早前兩大指數均上漲逾1%。

國際債信評等公司穆迪周一宣布將印度信評由Baa2調降至最低投資級Baa3，只差一級便打入垃圾級，並預期這個南亞最大經濟體本財政年度（截至2021年3月底）將陷入萎縮。

穆迪表示，新冠肺炎疫情造成的衝擊並非調降印度信評的直接原因，但這場大流行病放大了印度信貸狀況的脆弱性，這在疫情爆發之前就已經存在。穆迪表示，長期緩慢的經濟成長、持續攀升的債務，以及部分金融體系持續承受壓力，才是調降印度信評的主要原因。

穆迪維持對印度「負面」的信評展望不變，稱疫情將持續打擊印度經濟，該國政府財政將持續惡化。

印度第一季國內生產毛額（GDP）年增率為3.1%，創下至少8年來新低，上年度（截至2020年3月底）GDP成長4.2%，遠低於前一年的成長6.1%，並創下11年來新低。穆迪預估由於在4、5月實施嚴格的防疫封鎖措施，印度本財年GDP恐將萎縮4%。

(時報資訊)