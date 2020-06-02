新冠肺炎疫情衝擊全球企業經營，電子票券服務業者Edenred集團以實際行動支持，在台灣推出企業安心禮贈5大方案，並宣布與即時外送平台foodpanda強強聯手打造防疫即饗券，盼為振興產業盡心力。

Edenred每年發出超過上千萬張電子券，服務全台超過2千家企業客戶，為台灣電子票券領導品牌。因應防疫非常時期，需要更智慧的數位配套，Edenred提供的電子票券能降低非必要接觸，可節省傳統紙本禮券發放時間和人力成本。

面對新冠肺炎疫情衝擊全球各大企業營運，Edenred集團以行動積極支持，提供高達1500萬歐元設立More than Ever基金，協助受衝擊最大的餐廳業主及夥伴。隨著台灣疫情趨緩，即日起推出安心禮贈5大方案，讓企業施策更安心，並為產業振興共出心力。

Edenred此次推出foodpanda防疫即饗券、醫護採購優惠專案、娛樂平台防疫限定組合、禮盒宅配即享券、電影旅遊舊券換新券等5大方案。其中，持有威秀影城、國賓影城及Ezfly即享券的民眾，透過簡單線上申請，可將3月起過期的舊票券更換成期限至年底的新票券。

此外，Edenred攜手foodpanda推出訂購福利即享加碼送百元即饗券活動，凡企業符合方案條件，首次合作購買指定面額的福利即享券，即贈送每位企業員工百元foodpanda即饗券，攜手台灣企業及員工共同振興經濟。

Edenred台灣總經理吳宗翰指出，電子票券可有效降低實體接觸的感染風險，使Edenred的即享券產品在疫情期間反而更受企業客戶與消費者歡迎。雖然疫情已漸趨緩，但後疫情時代仍存在許多不易預期的變化，對社會經濟的衝擊亦將持續一段時間。

吳宗翰表示，Edenred此次串聯商家推出安心禮贈5大方案，並進一步聯手foodpanda推出防疫即饗券，期待透過結合行動票券與即時外送平台，讓企業客戶贈禮兼顧防疫，並共同為餐飲商家振興經濟，帶來實質效益。

foodpanda董事總經理方俊強表示，餐飲業為疫情期間首當其衝的受影響產業之一，此次攜手Edenred推出防疫即饗券，希望連結眾人力量共同幫助全台受衝擊的店家，透過外送餐點、生鮮及生活日用品服務，讓消費者安心抗疫，同時振興經濟發展。

(時報資訊)