中國全國人大表決通過「港版國安法」引起美國高調反對，國際評級機構標準普爾表示，一旦美國正式對香港採取制裁行動，料將打擊香港金融業並使得經濟增長顯著向下，香港信貸評級可能會被下調。

路透引述標普信貸評級分析師陳錦榮指，現時香港評級為「AA+」，與部分國家的AAA評級看齊，但香港評級正受到不確定性所拖累。

他指，美國取消香港特殊待遇不太可能對經濟產生重大影響，因目前香港只有0.1％的出口到美國，但若美國對香港的制裁行動衝擊到香港的服務業，特別是金融業，對香港經濟的影響將會更加嚴重。最壞情況將可能對香港經濟增長造成重大負面影響，標普或因此需要再調低對香港的經濟評估，甚至有可能下調香港評級。

美國總統川普日前批評中國通過「港版國安法」違背「中英聯合聲明」，並稱美國將採取行動取消香港特殊待遇地位，制裁參與削弱香港自治的中港官員。

自2019年中旬香港發生「反送中」社會運動以來，國際三大評級機構中，只有標普並未下調香港的主權信貸評級。

(工商 )