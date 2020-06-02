宅配通（2642）今年首季獲利高於市場預期，營收9.67億元，年增8.01％，獲利5,454萬元，年增44.55％，EPS0.57元，公司總經理徐慶懿2日下午在線上法說會上，對於投顧詢問今年營收能否有雙位數成長，指出新冠肺炎疫情有利公司電商物流，但機場物流業務受損，下半年如果機場業務趨於正常就可樂觀看待。

在美食外送部分，公司去年5月就配合集團的摩斯漢堡開辦，今年因為疫情讓美食外送業務明顯成長，公司會逐步擴大美食外送業務，並擴大到集團外的美食宅配。

宅配通業務包括宅配、物流與物販三大類，其中台配約占七成，物流佔約兩成，物販在一成以內，承接的電商平台貨物約占營收三成，但實際與電商有關的貨載越來越多。

徐慶懿指出，今年因為疫情，有看到低溫貨品成長較多，主要是外出用餐的人少了，很多人改採購冷凍料理包。另線上平台越來越多要求當日達，當日達運費較高，但實際上隔日達毛利較高，只是宅配通身為第三方物流業者，還是需要配合客戶需求。

對於大客戶MOMO擴充車隊，徐慶懿指出，主要是因為像雙十一等超大節日，公司無法為MOMO建立客製化車隊，但因該公司業務一直在成長，雙方都提高運能屬於正向發展，不影響公司業務。

(工商 )