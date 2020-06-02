凱基投顧率先發表台股下半年展望，預測上市公司獲利將逐季走揚，第二季年減幅度縮至9％，第四季更可望翻正、幅度看18％。董事長朱晏民指出，市場資金豐沛，將推動下半年指數走勢正面發展，估在年線附近震盪向上，看好5G基地台、伺服器、雲端資料中心、商務PC、電競PC、工業自動化等相關族群。

凱基投顧樂觀看待台股第二季起獲利將漸入佳境，惟復甦過程受制於疫情與華為斷鏈事件。儘管下半年景氣能見度不高，但美聯準會（Fed）無限量QE卻有助市場風險偏好。除了主要看好擁有剛性需求之5G基地台等上述族群外，其次看好蘋概股將受惠潛在轉單效應。

對於台股今年首季獲利年減19％，凱基投顧認為，是今年單季獲利最差的情況。疫情對台灣半導體廠第二季訂單衝擊有限，居家上班或線上學習帶動NB與伺服器第二季湧急單，將支撐獲利較首季明顯好轉，後續也可望逐季走揚。在疫情年底未捲土重來，與未考慮美再擴大對華為的出口制裁條件下，預估第二季至第四季獲利年增率分別為-9％、-5％、18％。

凱基投顧表示，台股全年獲利下修幅度遠小於國際股市，主要因貢獻台股獲利逾6成科技股表現亮眼，有效彌補傳產股近4成的獲利下修。

疫情衝擊智慧手機、消費性電子的消費端需求，但企業端卻反受惠，因疫情助長遠端醫療、工作、學習等需求，帶動運營商對有線與無線基礎設施的升級，以及NB的新增需求。另中國政府力推新基礎建設，也加速5G基礎建設的布建，支撐中國5G手機的需求。

然而，若疫情再度來襲，或9月15日後美國全面封殺華為，將為台股第四季獲利增添變數。凱基投顧目前初估，若年底前爆發二次疫情且較前次嚴峻下，未來一年的企業獲利恐續再下修15％；若華為訂單全數歸零，且不考慮轉單效益下，對整體台股的獲利衝擊約5％。

(工商 )