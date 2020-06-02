泰國北欖府31日晚間發生一起驚人事件。一名48歲的男子頌蓬正要到住處後院的養殖池查看所飼養的魚和青蛙時，發現一條大蟒蛇正要爬進家門，他急忙上前驅趕卻反遭蛇捲走；所幸他及時拿起一旁的魚叉刺向大蟒蛇頭部，才得以自蛇口下保住一命。

據《泰國世界日報》報導，頌蓬用魚叉釘住蛇頭後便致電當地市政府的無線電中心，表示有大蟒蛇出現在住家，希望相關單位能派人前往捕抓。當相關單位人員到達時，便看見頌蓬神情慌張的站在一邊，一旁還有一條約4公尺長、重量超過20公斤的大蟒蛇，蛇的頭部還被魚叉刺中釘在地上。

頌蓬表示，事發當時自己正要去後院查看養殖的魚和青蛙，就看到這條蟒蛇要爬進自家，嚇得連忙上前驅趕；不料，卻反被大蟒蛇捲住硬拖走到住家旁的水池，幸好自己及時撿到一支魚叉，插向蛇頭後才脫困急忙報案。目前大蟒蛇已交由相關單位人員捕捉帶回處置。

(中時電子報)