國家衛生研究院與國防醫學院預防醫學研究所，共同合作的「新冠新型冠狀病毒快篩試劑」目前已收到10餘家廠商投件申請，目前已有五家公司：台灣尖端、台灣奈米碳素、安特羅生物科技、鼎群科技與冷泉港生物科技正式完成技轉授權簽約，將以最快速度讓試劑上市。

國衛院表示，國衛院與國防醫學院預醫所共同合作的「新型冠狀病毒快篩試劑」，已於4月8日舉辦非專屬授權技術說明會，逾20家國內快篩試劑相關廠商與會，並陸續收到十多家具相關生產製造經驗的廠商投件申請。

其中，有多家廠商採取策略聯盟的方式遞件申請，透過結合上、中、下游的力量，包含抗體生產、試劑製造到臨床試驗等重要環節，期盼藉由運用所屬技術優勢發揮加乘效果，以利快速完成快篩試劑的開發工作。

國衛院指出，歷經嚴謹的審核程序與機制，目前已有五家公司正式完成技轉授權簽約，包含台灣尖端先進生技、台灣奈米碳素、安特羅生物科技、鼎群科技與冷泉港生物科技等。

國衛院表示，未來國衛院與國防醫學院預醫所亦將持續輔導廠商進行後續快篩試劑開發的優化、驗證、申請專案製造許可等事宜，以期協助快篩試劑即早上市，投入防疫的前線工作來守護國人健康。

(中時 )