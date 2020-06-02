日據時期的洪稛源商號。（高雄都發局翻拍自高雄文獻9卷第2期／林瑞益高雄傳真）

洪稛源商號的紅磚牆屋，昔日為洪家住家正門。（高雄都發局提供／林瑞益高雄傳真）

為落實高雄市長韓國瑜的「照顧偏鄉，發展城鄉特色」政策，高市府力推「六龜之心」山城再造計畫。都發局2日表示，目前已完成六龜「洪稛源商號」古厝修復，再現昔日先民「物品交易站」故事，將提供六龜區公所作為地方創生據點，活化老街社區。

高市府都發局長林裕益說，六龜位在高雄進入中央山脈的山城，過去是閩南、客家、原住民族群的交流聚落。六龜區人文、地景及溫泉觀光資源相當豐富，街區是民眾認識六龜的第1站，此山城再造計畫首先針對六龜老街及特色老屋，進行改造，目前已整建完工。

其中，位在老街的「洪稛源商號」古厝，已有108年歷史的閩式建築，與華南路的「池田屋」，同屬六龜地區最重要的特色歷史老屋，引人懷舊，見證先民的生活軌跡。

六龜區長楊孝治表示，老街區「洪稇源商號」傳承至今，為第4代洪勝林先生，將老屋無償借給公所使用。市府都發局積極完成整建復原，屋主及在地居民都感到興奮，竟然兒時記憶地標建築，重現眼前。

楊孝治說，「洪稇源商號」再造完成，將規畫作為在地「小農市集中心」，讓來到六龜的遊客，能搶鮮品嚐六龜農特產品。此外，也將藉由地方創生計畫，結合在地居民及社區人文協會，共同營造在地特色街區，帶動六龜觀光產業發展。

(中時 )