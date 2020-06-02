美國明尼蘇達州一名非裔男子佛洛伊德日前遭白人警察壓頸身亡，引爆全美民眾怒火，抗議活動不斷。美媒報導，前勇士隊知名球星墨菲（Dale Murphy）的兒子也在丹佛街頭參加遊行，卻被橡膠子彈射中左臉差點失明，幸好送醫後急救後保住眼睛。

墨菲在推特上貼出兒子的照片，並表示他是在街頭參加一場和平遊行時中槍，左眼下方有明顯的槍擊痕跡，正是橡膠子彈所傷。墨菲說，幸好遊行前一名好心的陌生人送給兒子護目鏡，受傷後旁邊的人立刻將他送醫，眼睛才無大礙。

墨菲除了對兒子受傷感到難過，也痛斥長久以來美國社會的種族差別待遇，以及過度的警察暴力。

64歲的墨菲在1976-93年效力大聯盟18年，是非常知名的外野手。80年代活躍於亞特蘭大勇士隊，1982、83年連莊國家聯盟年度MVP，生涯7度參加明星賽，4度榮獲銀棒獎，擁有5個金手套獎，是勇士隊的傳奇球星。

(中時 )