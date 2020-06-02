行政院長蘇貞昌今宣布，振興券正式定名為「三倍券」，並採用「好領、好用、好刺激、最溫暖」的原則推行。不過有網友計算了三倍券的機制後大驚，指這好像跟要貸款3000元，先拿出利息1000元沒什麼兩樣，直言根本就是高利貸。

臉書粉專《漂亮諧音》指出，拿1000元去換一張你提前預支的3000元，等於你花了4000元，卻只能實際消費3000元！而且，未來繳稅這個錢就還回去了，這跟去貸款3000元先付利息1000元有什麼不同？並狠酸三倍券該改名，「什麼三倍？叫高利貸券比較適合吧！？」

網友們也留言回應，「對阿，先花1000換來3000，然後3000花了，等於總共花了4000」「不只喔 很多人不繳稅的 繳稅的要負擔更多喔！」、「確實是高利貸，都是自己的錢」、「同意，這是借高利貸的概念」、「應該叫縮水券！花4000買3000元東西」。

(中時電子報)