24歲的溫偉竣延伸對阿嬤的愛，返鄉投入老人居家照顧服務行列。（弘道老人福利基金會提 供／胡健森宜蘭傳真）

家住宜蘭頭城，大學讀的是數位媒體相關科系，但24歲的溫偉竣為了照顧一手帶大自己、如今年老力衰的阿嬤，他毅然放棄自己所學，返鄉扛起照顧阿嬤的責任，更因此投入弘道老人福利基金會「照顧秘書」（AIO）的工作，不僅能更周全地照顧阿嬤，更擴大這份親情之愛，照顧更多失能的年長者。

有鑑於台灣的老年人照顧需求越來越大，弘道老人福利基金會在2014年推動「All In One照顧服務」，以居家服務為基礎，提供優質生活照顧、專人長照諮詢以及豐富生活，讓失能者與家屬的生理與心理接獲得支持。

溫偉竣在大學畢業回到家鄉後，看著帶大自己的阿嬤逐漸老去並亟需要他人照顧，而也開始注意到鄰里間原來住著許多一樣需要照顧的獨居阿公阿嬤，加上哥哥也在頭城衛生所擔任個案管理員，讓他興起投入長照行列的念頭，並積極考取照顧服務員證照，並在去年加入弘道AIO居家照顧服務團隊，正式成為「照顧秘書」團隊的一員。

擔任「照顧秘書」近一年來，溫偉竣把每一位長輩都當成自己的阿公、阿嬤來照顧，他說，一開始有長輩會因為看他

太年輕而不信任，但現在則變成每天都期待他過去服務，這樣的變化讓自己覺得非常有成就感。

溫偉竣回憶說，去年剛成為照顧秘書時被指派到一個81歲失智的林奶奶家進行陪伴服務，當時林奶奶因為不喜歡吃早餐，讓家屬相當擔憂，經過自己努力並細心地嘗試，這才了解到因為花了許多時間陪伴老奶奶，逐漸打開老奶奶的心門，並發現原來老奶奶在失智前有吃早齋習慣，而且一定要吃粥，雖然人已失智但老奶奶卻依然記得這個習慣，就這

樣幫家屬解決了困擾已久的難題。

弘道基金會表示，為了能讓照顧服務員更有專業形象因而取名為「照顧秘書」，希望打造出「細心、貼身、裡外都打理妥當」的專業形象；此外，基金會也提供齊全的照顧裝備與耗材、完整的新人實習、長照積分教育訓練、專業團隊支援一起面對照顧上的各種困境，讓照顧秘書在服務時無後顧之憂，也期盼有更多的有志青年一起投入長照服務的工作。

(中時 )