為律定外送員的最低勞動條件，並避免外送業者將經營成本外部化，造成外送員、消費者及道路使用者的權益受損，新北市政府刻正著手草擬「新北市外送平台業者管理自治條例」，內容重點包括要求業者為外送員投保意外傷害、失能、死亡險（包括失能/死亡最低保險金額300萬元）、提供職安、食安及交安至少3小時的教育訓練、履行職災通報義務等；同時，為保護外送員身心健康，更創先要求業者必須限制外送員1日累計外送服務時間不得超過12小時。

勞工局表示，由於草案內容橫跨勞工局、衛生局、交通局及法制局業務，希望能在保障外送員勞動權益、消費者食用安全及用路人行的安全前提下，要求業者確實負擔經營成本，並兼顧外送新興產業的發展。

勞工局長陳瑞嘉表示，為彙整各界意見並凝聚共識，已由勞動檢查處邀集外送員工會、外送平台業者及專家共同討論。包含國內兩大龍頭業者Foodpanda、Uber Eats，紛紛針對意外保險額度、工時上限認定及教育訓練方式等事項提出建言。代表勞方的新北市餐飲代購派送人員職業工會代表，也針對目前部分平台業者未提供書面契約，恐影響外送員權益，反映會員心聲。

陳瑞嘉進一步說明，原先擬定的草案經過當日會議充分交換意見後，初步定案將朝「提供完整保險保障」、「避免工作過勞」、「實施教育訓練」、「提供契約內容文件」四大重點方向進行規範，以保障外送員、消費者及用路人權益。 其中，適度限制外送員的每日工時上限，不僅能保障外送員身心健康外，對用路人行的安全亦可獲得確保。未來針對業者未履行法定義務的部分，預計將透過罰鍰加以處罰。

平台業者針對草案內容提供外送員意外保險保障、每日12工時上限、3小時教育訓練，均有初步共識，勞工局後續將進行法制作業。 當天出席會議的外送平台業者包括國內兩大龍頭業者Foodpanda、Uber Eats，此外Lalamove、Cuteway、Foodomo、新北市餐飲代購派送人員職業工會，亦有派員參與討論。曾任台北市勞動局長的律師陳業鑫，也以專家角色參與。

(工商 )