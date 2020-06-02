俄羅斯總統普丁周一（1日）宣布將於7月1日舉行憲法改革全民公投，若公投通過，普丁將有機會在2024年結束任期後，再執行兩次任期至2036年。

現年67歲的俄羅斯總統普丁1999年被任命總理，2000年獲選出任總統，2008年卸任後再任總理，並且掌握實際執政權力，2012年再度重回總統寶座。2008年至2012年期間，普丁修改憲法將總統任期從4年延長至6年，並於2018年再次參與總統選舉，以76％的高支持率勝出，預計執政至2024年。

今年一月時國家杜馬（俄羅斯下議院）議員泰勒斯可娃（Valentina Tereshkova）提出了憲法改革草案，並於三月時由俄羅斯聯邦會議通過。雖然人民公投不具必要性，但普丁仍決定透過公投來決定是否正式實施憲政改革。

此次公投原先預計於4月22日登場，但因新冠肺炎疫情爆發導致公投延後舉行。俄國目前雖逐步控制住疫情，但每日仍新增約8,000至9,000例確診病例，為全球疫情第三嚴重的國家，普丁則堅信俄國疫情高峰期已過，宣布將於6月24日舉辦原先應於5月9日舉辦的勝利日閱兵，藉此向世界展現俄羅斯將回歸國際舞台。

普丁雖然近年聲勢微幅下滑，但仍有59％的高支持率。除了總統任期外，此次憲政改革也關乎到俄羅斯的政治體制及社會制度，例如將會加強總統實權、保障人民最低薪資、重新認可俄羅斯的傳統信仰價值觀（將婚姻限制在一男一女）……等。

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