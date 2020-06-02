為保障作業勞工安全，臺北市勞動檢查處自6月1日起啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」，望能透過加強檢查，督促雇主重視並落實熱危害預防措施，以保障勞工能有安全舒適的工作環境，避免職業災害發生。 時序進入夏季，寶島的盛夏也即將到來，隨著全球氣候劇烈天氣變化，高溫、暴雨的夏日儼然成為常態。勞工從事戶外作業更應注意防範環境（高氣溫、高濕度）引起之熱疾病。

營造業、食品外送、道路舉牌、招牌吊掛、園藝、道路作業等人員是常見的戶外作業工作者，也是罹患熱疾病，包括熱中暑、熱衰竭、熱痙攣、熱昏厥等高風險族群，為避免戶外作業導致熱疾病之發生，臺北市政府勞動局呼籲雇主及勞工朋友於從事戶外高氣溫作業時應依職業安全衛生設施規則相關規定視天候採取危害預防措施：降低作業場所之溫度、提供陰涼之休息場所、提供適當之飲料或食鹽水、調整作業時間、增加作業場所巡視之頻率、實施健康管理及適當安排工作、採取勞工熱適應相關措施、留意勞工作業前及作業中之健康狀況、實施勞工熱疾病預防相關教育宣導、建立緊急醫療、通報及應變處理機制。對使用機車、自行車等交通工從事食品外送作業，應置備高低氣溫危害預防之合理、必要安全衛生防護設施並使勞工確實使用。若違反規定造成勞工因此發生熱疾病，將被處以新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

臺北市政府勞動局陳信瑜局長呼籲，盛夏將至，勞工於高氣溫、高濕度戶外環境進行作業，體力消耗快速、心情亦容易浮躁，除遭受熱危害之外，發生感電、墜落等職業災害機率也增加。

(工商 )