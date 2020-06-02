尹立去年認為邱于軒不當爆料、導致他名譽、社會評價受損，怒提加重誹謗罪告訴。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

國民黨高雄市議員邱于軒去年在臉書發文質疑高雄流行音樂文化中心公關餐費支出不當，事後遭前文化局長尹立提告加重誹謗，邱于軒不滿反提誣告，兩案日前均獲判不起訴處分。邱于軒強調，兩案判決相互打臉，會提再議。

國民黨高雄市議員邱于軒2019年11月1日在臉書發文「一餐五萬九？你吃飽沒？」質疑「高雄流行音樂文化中心」公關餐費支出不當。被影射的尹立認為名譽、社會評價受損，怒提加重誹謗罪告訴。

檢察官認為，邱于軒身為民意代表，依高市府人事處「每人餐費80元」的規定揭露並提出質疑，並非憑空杜撰，更沒有毀謗的真實惡意，最後判邱于軒不起訴。

同一事件，邱于軒捍衛質詢權、對尹立反提誣告。但檢察官認為，尹立提告是出於對自身名譽的捍衛，非指邱于軒捏造事實，所以尹力的誣告罪也獲判不起訴。

邱于軒認為，同一事件自己和尹立都獲判不起訴，是司法體系的自打臉，尹立對自己提告顯然是違法也是不公平的，她會再提起再議，捍衛社會公平正義。

先前邱于軒就曾質疑尹立任職文化局長期間、連續3年獨厚「大港開唱」團隊，遭尹立控告加重誹謗，最後也獲判不起訴。邱于軒強調，一次被告她可以忍下來，但連續兩次就忍無可忍，尹立根本就是不想她再掀文化局的底。

(中時 )