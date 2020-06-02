為刺激消費，行政院長蘇貞昌今宣布推出「振興三倍券」，每人支付1000元換3000元三倍券，從7月1日起預購紙本券或綁定數位券消費方式，蘇貞昌並表示，若未來振興三倍券有任何破綻，會由政委唐鳳負責，唯他是問。對此，資深媒體人黃創夏則認為，有問題，責成唐鳯負責；有抱怨，拉阿中一起來道歉，並諷刺表示「做實事」真的一點都不難。
行政院長蘇貞昌今宣布「振興三倍券」，民眾用1,000元換3,000元三倍券去消費。蘇貞昌強調1,000元變3,000元，這麼好賺的事情，不是天天有，可以馬上用，可以慢慢用，年底前要用，叫做三倍券。振興「三倍券」以「好領、好用、好刺激」為目標。好領，是全國同胞都能領，剛出生到老人家，以及有居留權的配偶15萬人。好用是什麼都可以買，但是不能買股票、禮券。好刺激是，三倍券還沒推出，業者就已經加碼。此外，若未來振興三倍券有任何破綻，蘇說會由政委唐鳳負責，唯他是問。
對此，黃創夏在臉書連發兩文討論此事。他說「做實事」真的很難嗎？一點兒都不！有問題，責成唐鳯負責；有抱怨，拉阿中一起來道歉。此外，他說全民防疫，順時中！振興觀光，靠阿中！敦睦艦隊再遠行，也是阿中？「三倍券？Errrr⋯⋯唯小鳯是問」。
網友紛紛表示「政治不難～只要甩鍋而已」、「酷吏風格」、「真心希望政府的官可以便民一些，發多發少沒關係，不要把簡單的事情複雜化」。
文章來源：黃創夏臉書
(中時電子報)
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