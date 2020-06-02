全國教育產業總工會2日指稱，高雄市政府團隊介入中庄國中的教職員人事甄選案，對此教育局也作出澄清，考量市府照顧北漂青年返鄉服務政策，故公務人員以北漂人員優先，完全依公務人員陞遷法規定圈選前3名人員，並未違反相關規定。

全國教育產業總工會祕書長劉亞平表示，接獲基層教育人員爆料，去年12月中庄國中公開招考學務處一般行政職系助理員，學校發文錄取評選分數第1名的陳員，但因為教育局的關說和介入，最後錄取評選分數較低的邱員，學校人員表示是因為選區議員關說，所以要求學校捨棄第1名錄取「府定人選」。

對此教育局表示，有關中庄國中助理員遴補案，學校所列的正取人員為市府運動發展局陳員，並列備取2人；經教育局考量市府照顧北漂青年返鄉服務政策，除了去年教師介聘提供42％缺額外，今年也提供40％缺額供北漂老師回鄉服務，而公務人員也以北漂人員優先。

教育局指出，他們在108年12月3日函請中庄國中基於上開政策及校務考量再行檢討，經過中庄國中同日檢討後回報教育局，同意商調北漂青年邱員，教育局依學校檢討結果，於同日函報市府辦理後續商調作業。本案完全依公務人員陞遷法規定於前3名圈選人員，未違反相關規定。

(中時 )