三禾資產管理股份有限公司負責人練台生，與建台水泥公司在2016年間，簽署「高雄市第63期左營區左東段1-1地號等自辦土地重劃區」開發計畫，遭建台水泥控告違反商業會計法、稅捐稽徵法、偽造文書等罪且浮報工程作業費，士林地檢署日前偵結，認建台水泥公司指訴空泛，練台生犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

建台水泥公司指控練台生的三禾公司與承包商間無實際交易往來，卻為了謀取協議書所約定的利潤，製作不實單據、會計憑證、帳冊等文書，浮報作業費，且逃漏營利事業所得稅。

不起訴書指出，練台生與建台水泥在高雄地方法院有民事履約官司，建台水泥要求練台生交出各項帳冊遭拒。檢察官認為，民事官司當中證人有提到，在荒廢的土地上做水溝、道路、公園，已足額領取結算書上的工程款，練台生認為證據足以勝訴，因而不提供作業費具體細目帳冊，屬於常見而且合理，並不能因建台水泥等人片面、臆測，強使練台生提供相關帳冊，認定練台生犯罪嫌疑不足，建台水泥可聲請再議。

(中時 )