新冠肺炎疫情，造成全球低利率趨勢，疫情關係讓許多人都宅在家，各式餐廳店面人潮稀稀落落，但全台店面中仍有交易熱絡的地方，全台「店面最賣座」行政區出爐！根據實價最新資訊顯示，2020年第一季六都店面交易件數統計共424件，六都中店面最賣座行政區TOP3，分別為「桃園市桃園區」以21件奪下最賣座的冠軍、「桃園市楊梅區」15件第二、「新北市林口區」與「台北市中山區」均居三各14件，全台最賣座行政區前三名，桃園市就包了2席。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，疫情讓店面交易走「總價」導向，2020年第一季桃園市桃園區店面，平均總價在2,039萬元，總價在2千萬元左右的店面是相當誘人，因為桃園是北台灣房價負擔率不到30%的都會區，桃園店面多屬中低總價、價格實惠，店面空置率相對低，且投資門檻低入手相對六都容易，因此讓店面買家愛不釋手。

現今一年期定存利率僅剩0.81%，500萬以上大額存款利率更降到0.13%，長期低利、貨幣貶值的環境中，收益穩定的店面，兼具收益、抗貶值的置產價值，加上北北桃生活圈正夯，桃園占地利優勢，交通便捷性高，且人口成長率更是六都中的佼佼者，多項利多讓買家積極搶店主入桃園區店面的行列。

這次發現，桃園市楊梅區與新北市林口區擠進最賣座的行政區第二、三名，顯見市場資金不僅停留在會主要熱門商圈，更將投資觸角延伸到衛星行政區中的在地店面，多半屬於社區生活型以及自住透店型兩種。

目前台灣疫情控制得當，對於國內防疫管制逐漸放寬，國人暫不能出國，轉向國內旅遊的補償性消費便會開始發酵，熱門商圈中的人潮回流，帶動店家生意回升後，國內各區一線店面或是熱門商圈型的店面交易將再回溫。

(時報資訊)