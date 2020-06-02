蘋果最近動作頻頻，好消息也不斷！蘋果搶在中國618購物節前調降多款iPhone售價，其中設在天貓購物網上的蘋果官方商店中，iPhone SE與iPhone 11系列降價6%-13%，果然在活動開跑後5小時，銷售就飆上5億元人民幣（約21億元台幣），超過iPhone中國市場1天的成交額，亦創下有史以來最快銷售紀錄。

除此之外，還傳出市占率拉高的好消息。市調公司Gartner出具最新報告指出，就算是備受新冠疫情衝擊的第1季，iPhone全球銷量4092萬支，雖然較去年同期下滑8.2%，但跌勢相對其他品牌緩和，市占率甚至從去年同期的11.9%擴大到13.7%。

蘋果股價也反映了基本面，從3/23低點224.37美元一路走高至6/1的321.85美元，2個多月來漲幅超過4成，台股蘋果概念股也因為連日話題不斷，近期股價都表現不錯。

觀察蘋果概念股中，連2日股價收漲個股包括大立光（3008）、玉晶光（3406）、穩懋(3105)、TPK-KY(3673)、台積電(2330)、可成（2474）、鴻海（2317），其中玉晶光周二更是飆出漲停價，來到553元。

事實上，如果沒有爆發新冠肺炎疫情，蘋果今年首季的新品應該可以帶出強勁的開始。Gartner表示，2月出現的斷鏈和消費者支出下滑，打斷了蘋果成長趨勢，但後續透過線上商店提供銷售，以及3月底生產逐漸恢復水準，都讓iPhone得以重啟成長動能。

法人也預期iPhone SE需求將要大爆發，全年銷量從原估2500萬支調升至4000至4500萬支，蘋果後續如續追單，也將帶動相關概念股業績拉一波。

(時報資訊)