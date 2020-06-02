外資買超驟減、投信擴大加碼，三大法人買超46.47億元，集中市場挺進半年線。台股昨獲外資大舉回補買超154億元，多頭士氣提振，今日集中市場開盤續漲30.25點，隨後在權值三王台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)攜手走強之下，電子族群紛紛群起助攻，其中，受惠蘋果下半年五大新產品齊發消息激勵，玉晶光(3406)等蘋概相關族群攻勢強勁，拉抬大盤一度攻上11170.49點，惟生醫族群回落，加上外資唱衰雲端數據中心產業拖累智邦(2345)、緯穎(6669)等盤中重挫，縮減大盤漲點，所幸金控股紅光滿面，拉抬金融類指持續向上挺進半年線，提供多頭有力支撐，集中市場終場收11127.93點，漲48.91點，總成交值增至1791.95億元。

昨為6月首個交易日，外資轉買超台股154億元、為5月來之最，在期貨淨多單也連續第3個交易日加碼，推升大盤重回萬一關、攻克年線，主要買超標的包括面板雙虎、金控股、中鋼(2002)等，除與指數相關，在本波走勢中也屬相對位階較低者。今日外資續買超，但買超金額大減至17.2825億元，自營商買超亦縮手至13.7955億元，投信買超則擴大至15.398億元，三大法人買超46.47億元。

分析師指出，外資是否認真開始回補台股，或是僅為指數操作進行套利布局，還有待觀察。分析師表示，第2季起企業獲利可望漸入佳境，惟復甦的過程會受制於新冠疫情與華為斷鏈事件。儘管下半年景氣能見度不高，惟Fed無限量QE卻有助市場風險偏好。目前主要看好擁有剛性需求之5G基地台、伺服器；電競PC、工業自動化等。其次看好蘋概股，主因受惠潛在轉單效應。(編輯整理：李慧蘭)

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