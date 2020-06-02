市長盧秀燕邀請衞福部長陳時中造訪一中商圈，重見原本的觀光榮景，消費人潮回流至少8成。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕、衞福部長陳時中展現超人氣。（盧金足攝）

後疫請時代拚經濟，誰是「最強業配王」、「商圈魔法師」？答案是台中市長盧秀燕與衛福部長陳時中搭配宣傳，人潮帶動錢潮！

上周日盧秀燕邀請陳時中來台中，造訪受敦睦艦隊影響的一中商圈，吸引眾多人潮搶拍，人潮擠爆街道。

一中商圈主任委員陳信志開心表示，商圈「假日人潮至少回流8成，平日也增加逾2成買氣」，各攤商都很感謝指揮官。

陳信志説，先前因敦睦艦隊的足跡曝光，導致商圈生意慘淡，即使假日也未見人潮，僅小貓兩三隻，剩下不到2成買氣，業者都叫苦連天。

盧秀燕今年4月底來商圈消費，刺激消費、帶動商機，一中商圈一度恢復生機。

這次「人氣王」陳時中來訪，與盧秀燕化身一日店長，民眾紛紛搶買，DUDU飲料店的珍珠奶茶現在更成為店內的「人氣指名商品」，當日一中商圈重見原本的觀光榮景，消費人潮回流至少8成。

商圈內的吳姓攤商也表示，陳時中周末來台中一中商圈，不僅讓大家了解台中防疫措施完整，可安心來消費，更帶來帶來滿滿人潮，「當天消費幾乎恢復到疫情前的8成，昨天雖然是平常日，也比之前的多了2成以上的買氣」，對商圈的未來抱持樂觀態度。

對有議員抨擊，陳時中到台中，行銷根本沒有用，陳信志反駁，「當然有用！」，阿中部長帶來高買氣及暴光量，有效宣傳商圈各店家。

他向全國民眾掛保證，確保一中商圈安全無虞,讓大家可以安心來消費，對盧秀燕和陳時中只有滿滿的感謝。

陳信志與一中商圈的攤商和店家,更對陳時中與盧秀燕喊話「一定要再來商圈走走！」

(中時 )