今年5月，中國自製DRAM模組首次在市場上出現，群聯也將和長江存儲合作，採用中國製NAND FLASH產品，全球記憶體產業版圖將因此改變。

2020年第1季，當全球忙於關注疫情時，一連串消息顯示，中國的記憶體產業已悄悄進入量產，全球半導體格局可能因此改變。

長江存儲量產 威剛群聯都表態合作

4月26日，國科微和長江存儲簽約，採購長江存儲生產的64層NAND FLASH記憶體，搭配國科微生產的控制器晶片，用於固態硬碟上，預計全年採購金額將超過人民幣1億元。而主攻DRAM的長鑫存儲更已經在市場上推出以其顆粒製造的記憶體模組。

一家國企採購另一家國企的產品，聽起來好像就是左手換右手，沒什麼了不起，但要知道長江存儲是2016年7月才成立的公司，滿周年就成功量產32層NAND FLASH記憶體，今年更已經開始量產64層，明年更要挑戰128層，瞄準一線業者。

多家台灣公司已經準備好跟長江存儲一起進攻市場。今年1月長江存儲舉辦的大會裡，威剛科技董事長陳立白就表示，「將跟長江存儲合作推出消費型固態硬碟」，群聯董事長潘建成也表示，「長江存儲的記憶體產品已經經過驗證，且長江存儲與群聯不僅是NAND FLASH原廠與主控廠的關係，更是技術、產品、應用及市場等全方位的長期夥伴關係，未來也將會有更緊密的合作」。

中國記憶體 補足專利後市不容小覷

中國在DRAM產業也有突破，今年2月，合肥長鑫宣布研發出DDR4及LPDDR4X兩種記憶體，採用19奈米製程，這是中國第1顆自製DRAM晶片，主攻PC市場。今年5月，市場上已買得到合肥長鑫製造的DRAM。

中國1年要花掉超過600億美元，約合一兆8000億元台幣買記憶體，過去，全世界只有美國和南韓能主導記憶體技術發展，一旦中國掌握自製記憶體能力，勢必將改寫全球半導體產業格局。而最多人關心的問題是，中國究竟是如何取得記憶體技術？

中國業者入市 恐複製LCD面板戰火

長江存儲今年底打入最主流的128層NAND FLASH技術後，今年將讓成都新廠進入量產，並完成武漢兩座廠房擴廠。目前除了三星、海力士有能力量產128層產品外，鎧俠（前東芝記憶體）、美光和英特爾今年也將推124層到144層新品競爭，報告中指出「2021年NAND FLASH市場競爭將加劇。」

記憶體技術之戰，將是中美科技戰的重要一環，誰擁有這個市場，在經濟、國防、科技主導權上將取得領先地位。記憶體市場與技術競爭激烈，缺乏專利與產能規模的業者都難以在其中卡位；當有備而來的中國加入戰局後，記憶體市場會不會像LCD面板一樣，成為下一個紅海市場，值得高度關注。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)